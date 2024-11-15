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Organ Nakliyle Yeniden Hayata Dönüş Kutlaması

Organ Nakliyle Yeniden Hayata Dönüş Kutlaması
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Beş farklı ülkeden organ nakliyle sağlığına kavuşan hastalar, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde bir araya gelerek yeni yaşam yolculuklarını birlikte kutladı. Organ naklinin önemine dikkat çekildi.

(ANKARA) - Organ nakliyle sağlıklarına kavuşanlar, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde bir araya gelerek yeni yaşam yolculuklarını birlikte kutladı.

Ürdün'den Gazal ve Wissam, Fas'tan Asma, Kongo'dan Freddy, Kenya'dan Koinet ve Türkiye'den Mahmut, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen organ nakilleriyle sağlığına kavuştu.

Türkiye'nin de dahil olduğu beş farklı ülkeden vatandaşlar, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nin Transplantasyon servisinde bir araya gelerek yeniden yaşam yolculuklarını birlikte kutladılar.

Nakil olan veya kontrolleri için hastanede bulunankişilere aileleri ve 34 yıl önce karaciğer nakli olan, 3 kuşağa hayat veren ve şu an transplantasyon servisinde sekreterlik yapan Sabahat Başaran eşlik etti. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başhekim Prof. Dr. Adnan Torgay, hekimler ve Organ nakli Koordinatörü Hatice Akkoç da organ bağışının önemini anlatan bu karenin içinde yer aldılar.

Ürdün'den gelen 12 yaşındaki Gazal, 2023 yılında önce annesinden alınan kısmi karaciğer ve daha sonra babasından alınan böbrekle yaşama tutundu. Ürdün'den gelen 7 yaşındaki Wissam, 2022 yılında babasından alınan karaciğerle sağlığına kavuşurken; Kenya'dan gelen Koinet Ole Lemein, Ekim ayında yeğeninden alınan böbrekle yeni yaşamına merhaba dedi.

Kongo'dan gelen 56 yaşındaki Freddy Assowa Motola, 5 Kasım'da oğlundan alınan böbrekle yaşama tutunurken; Fas'tan gelen 29 Yaşındaki Asma Rafai ise kardeşinden alınan karaciğerle sağlığına kavuştu. 6 yaşındaki Mahmut ise 2020 yılında annesinden alınan parça ile karaciğer nakli olmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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