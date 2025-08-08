Orenburg'da 'Kadim Türkistan ve Yesevi Mirası' Sergisi Açıldı

Kazakistan'ın girişimleriyle Rusya'nın Orenburg kentinde "Kadim Türkistan ve Yesevi Mirası" konulu sergi ziyaretçilere açıldı.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orenburg Valiliği Tarih ve Yerel Kültür Müzesi'nde görkemli bir törenle açılışı yapılan sergide, Tarihi İpek Yolu'nun önemli güzergahlarından biri olan kadim Türkistan'ın tarihine ilişkin eşsiz arkeolojik buluntular ve 150'den fazla tarihi eser yer alıyor.

Sergide ayrıca Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı ve mirası ile İdil ve Ural bölgelerindeki Müslümanlar üzerindeki etkisi anlatılıyor.

Türkistan bölgesinde keşfedilen Ortaçağ dönemi sikkelerinin de sunulduğu sergide sadece Türkistan'ın zengin ve tarihi geçmişi değil aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi gibi büyük şahsiyetin tüm bölge halklarının yaşamına etkisine vurgu yapılıyor.

Kazakistan Hazret Sultan Tarihi ve Kültürel Müzesi'nin düzenlediği sergi, 12 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık kalacak.