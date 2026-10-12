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Ordu Kurul Kalesi kazılarında Dionysos kültüne ait buluntular ortaya çıkarılıyor

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Ordu Kurul Kalesi kazılarında Dionysos kültüne ait buluntular ortaya çıkarılıyor
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Ordu Kurul Kalesi'nde 2010'da başlatılan arkeolojik kazılar, Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında sürüyor. Kazılarda Kibele heykeli, çocuk Dionysos ve Pan figürü bulundu; bu yılki buluntularla Dionysos kültüne ait iki tanrı ve tanrıça figürü tanıtılacak.

Ordu Kurul Kalesi'nde 2010'da başlatılan arkeolojik kazılarda yeni eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olarak öne çıkıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un başkanlığında yürütülen kazılar devam ediyor.

Çalışmalarla bugüne kadar 2 bin 150 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele heykeli, çocuk Dionysos, onu yetiştiren Pan figürü, yine Dionysos kültü ve Pan'la ilişkili olan hayvan şeklindeki kompozit kaplar bulundu.

Kalede devam eden kazı alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Prof. Dr. Şenyurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güler, hem tarihi hem de arkeolojik açıdan bir hazinenin bulunduğu alanda geçmişe ışık tutacak keşiflerin yapıldığını belirtti.

Kurul Kalesi'nin aynı zamanda bir zenginlik olduğunu dile getiren Güler, "Şu ana kadar yüzde 40'ı tamamlandı. Akademisyen arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Burada Dionysos dönemine ait önemli kazanımlarımız var. Bu eserler hem geçmişe ışık tutacak hem de bu bölgeye büyük bir katma değer katacak. Burası sadece bir kale değil, aynı zamanda bir yerleşke. Bulunan eşyalardan bu sonuç çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Çok önemli buluntulara ulaştık"

Prof. Dr. Şenyurt ise bölgede başta Kibele olmak üzere çok önemli buluntulara ulaştıklarına değindi.

Kurul Kalesi'nin bilim camiasını şaşırtan yönüyle dikkati çektiğini aktaran Şenyurt, şunları kaydetti:

"Bu seneki buluntularla da Dionysos kültüyle beraber Anadolu'nun iki tanrı ve tanrıça figürünü bilim camiasına ve kültür dünyasına tanıtmış olacağız. Bu yönüyle başta Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediyemize destekleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Sonuç olarak Kurul Kalesi bu şansı elde etti ama aynı zamanda bize de bir örnek oldu. Bitki örtüsü ile kapalı Doğu Karadeniz'de saklı kültürel miraslarımız var. Bundan sonraki çalışmalara da Kurul Kalesi bu kıvılcımı yakmış oldu."

Kaynak: AA
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