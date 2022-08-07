Ordu haberleri! DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı Ordu haberi: Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi. Güncel AA / Elif Küçük Cemal Enginyurt Demokrat Parti Milletvekili Ordu Güncel Haberler

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