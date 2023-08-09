Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne Atilla Aksoy Atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Atilla Aksoy, görevine başladı.

Ordu'ya gelen Emniyet Müdürü Aksoy, kendi isteğiyle Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Gazi Ateş'ten görevini devraldı. Aksoy, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen devir teslim töreni sonrasında görevine başladı.

Aksoy: "Zaman, mekan ve mesai kavramı olmadan çalışacağız"

Aksoy, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada Ordu'da bütün mesai arkadaşlarıyla birlikte insan merkezli, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, takım çalışmasını ön planda tutan, hukuka bağlı, özverili çalışma anlayışı ile insan haklarına saygılı, vatandaşlara karşı hoşgörülü bir şekilde davranarak ellerinden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Aksoy, "Bunu yaparken sayın Valimizin önderliğinde ilimizde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarıyla birlikte uyum ve ahenk içerisinde zaman, mekan ve mesai mefhumu gözetmeksizin tüm birimlerimiz ile birlikte görevimizi yerine getireceğiz. Bu süreçte değerli Ordu halkını da her zamanki gibi yanımızda görmek istiyoruz. Sizlerden aldığımız güç ile daha güvenli ve huzurlu bir Ordu için akıl, feraset ve takım oyunuyla gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor. Türk polis teşkilatına ve Ordu halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Atilla Aksoy kimdir?

1973 Elazığ doğumlu olan, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamlayan Atilla Aksoy, Polis Akademisinden mezun olduktan sonra sırasıyla Bursa, Sakarya, Erzincan ve Gaziantep'te İlçe Emniyet Müdürlüklerinde bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Daire Başkanlığı ve Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcılığı yapan Aksoy, eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu. - ORDU