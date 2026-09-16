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Ordu'daki göl, gölet ve barajlara 80 bin yavru sazan bırakıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularımızı Balıklandırıyoruz Projesi" kapsamında Ordu'daki göl, gölet ve barajlara 80 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularımızı Balıklandırıyoruz Projesi" kapsamında Ordu'daki göl, gölet ve barajlara 80 bin yavru sazan bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisinden temin edilen 80 bin yavru sazanın Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası Göleti, Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü ve Mesudiye ilçesindeki Topçam Baraj Gölü'ne bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, balıklandırma çalışmasıyla göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesi, sportif balıkçılığın geliştirilmesi ve turizm faaliyetlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Daha önceki yıllarda da balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla il genelindeki baraj, göl ve göletlerde balıklandırma çalışmaları gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, su ürünlerinin en az bir kez üremesine imkan sağlanması amacıyla av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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