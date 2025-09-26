Ordu'da Yeni Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Projesi Tamamlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılması planlanan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin projesi hazırlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Ordu Valiliği eski hizmet binasına yapılacak müze için hazırlanan rölöve, restorasyon, teşhir ve tanzim projesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı.

Vali Muammer Erol, projenin son halini görmek ve bilgi almak üzere Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü ziyaret etti. Erol, burada Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu ve proje müellifi Mimar Burcu Güney'den projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Müzenin rölöve, restorasyon, teşhir ve tanzimini içeren projeye yüklenici mimar Burcu Güney tarafından Vali Erol'un yapılmasını istediği değişiklikler ve düzenlemelerin dikkate alınarak son şeklinin verildiğini anlatan Sarıalioğlu, projenin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacağını belirtti.

Sarıalioğlu, projenin onayından sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı yatırım programına alınması için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Ziyarette, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve Ordu Müze Müdürü Mustafa Seyfullah Kolağasıoğlu da yer aldı.