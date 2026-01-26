Haberler

Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu

Güncelleme:
Ordu'da bir evde çıkan yangının ardından, sahibi Selahattin Çamyar'ın cansız bedeni yangın mahallinin 10 metre ilerisinde ağaçta asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna otopsi sonucu belirlenecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 katlı ahşap evinde yangın çıkan Selahattin Çamyar'ın (67), yangın mahallinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Ordu'da tüyleri ürperten bir olay yaşandı. Ünye ilçesinde Pelitliyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Çamyar'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

YANAN EVİN 10 METRE İLERİSİNDE AĞACA ASILI BULUNDU

Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar'ı yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisinde ağaçta asılı şekilde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çamyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çamyar'ın cenazesi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN KESİNLİK KAZANACAK

Son zamanlarda bunalımda olduğu öne sürülen Çamyar'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

