Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ekipler, 143 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Altınordu ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, U.S, P.Ü. ve B.K'yi gözaltına aldı.
Ekipler, aramalarda 143 gram sentetik uyuştucu ile bir miktar esrar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S. ve P.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel