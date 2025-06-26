Ordu'da Uçuruma Devrilen Kamyonetteki İki Kişi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 76 yaşındaki Cevat Günkaya ve 79 yaşındaki Dursun Ali Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Çambaşı Yaylası Kaleboynu mevkisinde Cevat Günkaya'nın (76) kullandığı 52 FF 572 plakalı kamyonet uçuruma devrildi.
Günkaya ve beraberindeki Dursun Ali Çelebi (79), olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olay öncesi Günkaya ve Çelebi'den haber alamayan yakınlarının ihbarıyla jandarma ekiplerince bölgede arama başlatılıp kamyonetin uçurumda bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel