Ordu'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezası

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Ordu'da, ayaklarını ön cama uzatarak kamyon kullanan sürücü hakkında Giresun Valiliği tarafından cezai işlem başlatıldı. Sosyal medyada paylaştığı videonun ardından adli tahkikat yürütüldü.

Ordu'da, ayaklarını ön cam yönüne uzatarak kamyon kullandığı anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücü hakkında cezai işlem yapıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulancak ilçesinin Aydındere beldesinde ikamet eden O.D'nin, Ordu'da trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımın Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığınca ihbar kabul edildiği ve Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Şahıs hakkında gerekli adli tahkikat yürütülmüş ve cezai işlem uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği, bu tür eylemlerin adli ve idari yönden takipçisi olunacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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