Ordu'da son kullanım tarihi geçmiş 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, CİMER'e yapılan şikayet üzerine bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu.

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğuna yönelik CİMER'e yapılan ihbarı değerlendirdi. Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, gıda ürünlerinin teknik ve hijyen koşullarına uygun olmayan depo ortamında saklandığı belirlendi. Ayrıca satış reyonlarında; son tüketim tarihi geçmiş, tavsiye edilen tüketim tarihi aşılmış ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş çok sayıda ürün tespit edildi.

Halk sağlığını tehdit eden durum üzerine zabıta ekipleri tarafından tutanak tutulurken, gerekli yasal işlemlerin başlatılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yapılan çalışmada, insan sağlığını riske edebilecek nitelikteki 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu. El konulan ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı