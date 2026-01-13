Ordu'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ele geçirildi

Ordu'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Korgan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 kitap ve belge ile metal haç, 3 sikke ve 5 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.