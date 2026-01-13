Haberler

Ordu'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ele geçirildi

Güncelleme:
Ordu'da Korgan ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 kitap, belge, metal haç, 3 sikke ve 5 obje ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Korgan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 kitap ve belge ile metal haç, 3 sikke ve 5 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
