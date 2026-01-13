Ordu'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Korgan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 kitap ve belge ile metal haç, 3 sikke ve 5 obje ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel