Ordu'da Samuray Arıları Doğaya Salındı

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Ordu'da kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele kapsamında 245 bin samuray arısı doğaya bırakıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, bu yıl Türkiye genelinde 1 milyondan fazla samuray arısının salınacağını açıkladı.

Ordu'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Altın Ordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'ndeki bahçede gerçekleştirilen programda, geçen yıl Türkiye'de 207 bin samuray arısı salımı yaptıklarını söyledi.

Bu sene sadece Ordu'da 245 bin samuray arının doğaya salınacağını belirten Gümen, "Türkiye'de 1 milyondan fazla samuray arısı salımı yapacağız. Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede bizim için önemli bir adım." dedi.

Gümen, biyoteknik mücadelede feromon tuzakların da kullanıldığını ifade ederek, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünce 15 bin feromon tuzak dağıtıldığını vurguladı.

Kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla hazırlanan eylem planı doğrultusunda eğitim, mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin sürdürüldüğünü anlatan Gümen, bölgede iki enstitüde üretilen samuray arıların biyolojik mücadelede etkili olacağının altını çizdi.

Samuray arıların doğaya salındığı programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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