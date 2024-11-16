Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Prematüre İkizler Zorlu Sürecin Ardından Sağlıklarına Kavuştu

Ordu'da Prematüre İkizler Zorlu Sürecin Ardından Sağlıklarına Kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da dünyaya gelen prematüre ikizler Alper Ege ve Ahmet Alp, yoğun bakımda bir aylık tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuştu. Anne ve baba, erken doğum sonrası yaşadıkları endişeleri ve sevinçleri paylaştı.

Ordu'da 1 kilo 495 gram ve 1 kilo 865 gram ağırlığında dünyaya gelen ikizler Alper Ege ve Ahmet Alp, bir aylık zorlu yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Altın Ordu ilçesinde özel okulda öğretmenlik yapan 33 yaşındaki Serkan Akkaya ile 32 yaşındaki Elveda Akkaya, evliliklerinin dördüncü yılında ikiz bebek müjdesi aldı.

Büyük sevinç yaşayan çiftin mutluluğuna, 32 haftalıkken dünyaya gelen bebeklerine bir şey olacağı düşüncesiyle gölge düştü.

Özel hastanede 14 Temmuz 2023'te gerçekleşen doğumun ardından Alper Ege ve Ahmet Alp ismi verilen prematüre ikizler, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenidoğan Ünitesinde tedavi altına alındı.

Aile, Uzman Dr. İrem İyigün'ün yoğun bakımda bir ay tedavilerini takip ettiği ikizlerine kavuştu.

Akkaya çifti, 16 aylık bebeklerini sağlıklı şekilde büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anne Elveda Akkaya, AA muhabirine, ikiz bebeklerinin 32. haftada normal doğumla dünyaya geldiğini söyledi.

Doktorların, erken doğumun yol açabileceği riskleri kendilerine anlattığını belirten Akkaya, "Biz o süreci hep olumlu düşünmek istedik ama maalesef hiç beklemediğimiz bir zamanda bebeklerimiz dünyaya geldi." dedi.

"Çok şükür gelişimleri çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı"

Bebeklerde erken doğuma bağlı bir takım sağlık sorunları olduğunu ifade eden Akkaya, bu nedenle zorlu ve sancılı bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Akkaya, hastane sürecinin zor geçtiğini dile getirerek, "O günler bizim için oldukça üzüntülü ve korku dolu günlerdi. Bebekler solunum sıkıntısı yaşadığı için epey tedirgin olduk." diye konuştu.

Tedavinin ardından bebeklerin kilo aldığını ve solunum sorunlarını aştıklarını belirten Akkaya, şöyle devam etti:

"Çok şükür gelişimleri çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Bu süreçte bize göre en büyük şansımız, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenidoğan Ünitesindeki doktorumuz İrem hanımdı. Doktorumuz, bebeklerimizin takibine yönelik bizlere çok büyük destek verdi."

Akkaya, "Biz de her aile gibi zorlu süreçlerden geçtik. Yeni doğan annesi olmak zor ama bence prematüre ve ikiz annesi olmak çok daha zor." dedi.

Bebeklerin sağlığının gayet iyi olduğuna işaret eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Prematüre doğan bebeklerin gelişimlerine yönelik bir tedirginliğimiz oldu. Ancak gelinen süreçte bu tedirginliklerimizin hiçbiri kalmadı. Bebeklerimiz gününde doğan bebekler gibi besleniyor ve büyüyor. Belli bir kilonun altında doğan çocuklar için herkes endişe yaşıyor. Bizler de bunu yaşadık. Prematüre doğan bebekler, gününde doğan bebekten daha geri kalır, bazı davranışları ve yaşam şansı daha az olur gibi bir algı var. Bize göre tam aksine gününde doğan bebekten daha hızlı gelişiyor. Bu konuda herkes ön yargısını yıksın. Sadece ilk bir, iki aylık süreçler sancılı geçebiliyor. Tıp da bu anlamda çok ilerledi."

Baba Serkan Akkaya ise erken doğum dolayısıyla ikizlerin hayatından endişe duyduklarını belirterek, "Oksijene bağlı bir süre tedavi gördüler. Anne ile birlikte zorlu bir süreç geçirdik. Bebeği erken dünyaya gelen anne ve babalara tavsiyemiz, süreci sabırla takip etmeleri ve doktorlarına güvenmeleri." ifadelerini kullandı.

Akkaya, 16 aylık ikizlerin evin neşesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine dikkat
Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.