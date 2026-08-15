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Ordu'da Köpeğe Çarpıp Kaçan Sürücü: Minik Kız Baygınlık Geçirdi

Ordu'da Köpeğe Çarpıp Kaçan Sürücü: Minik Kız Baygınlık Geçirdi
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Ordu'nun Korgan ilçesinde bahçe kapısının açılmasıyla yola fırlayan köpeğe otomobil çarptı. Köpek olay yerinde ölürken, sürücü durmadan kaçtı. Köpeğinin öldüğünü gören 10 yaşındaki Gülizar Ö. baygınlık geçirdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı; ailenin şikayeti üzerine jandarma soruşturma başlattı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde, bahçe kapısının açılmasıyla yola çıkan köpeğe otomobil çarptı. Köpek olay yerinde ölürken, sürücü durmadan yoluna devam etti. Köpeğinin öldüğünü fark eden Gülizar Ö. (10), yaşadığı üzüntü nedeniyle baygınlık geçirdi. Olay anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 13 Ağustos Perşembe günü saat 09.30 sıralarında Korgan ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Canan Ö., otomobilini çıkarmak için bahçe kapısını açtı. Ailenin beslediği köpek, kapının açılmasıyla yola koştu. Bu sırada yoldan geçen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, köpeği ezip, durmadan yoluna devam etti. Koşarak ezilen köpeğinin yanına giden Canan Ö., kızı Gülizar Ö. ile yakınları, hayvanın öldüğünü gördü. Köpeğinin öldüğünü fark edip, büyük üzüntü yaşayan Gülizar Ö., baygınlık geçirdi. Tüm bu yaşananlar, evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ailenin, otomobil sürücüsünden şikayetçi olması üzerine jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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