Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı: 3 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada araç dereye yuvarlanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri hamile 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonundan sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde, 8 aylık hamile kadın ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi.

Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişi sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.