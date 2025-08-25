Ordu'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Durgun yönetimindeki 34 DZS 618 plakalı otomobil ile Serkan Onbeş idaresindeki 52 AAG 256 plakalı otomobil, Yalnızadam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerde bulunan Nurten, Aysel ile Elif Pala yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
