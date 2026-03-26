Ordu'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlçenin Tepe Mahallesi'nde İdris K. yönetimindeki 52 HB 169 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile beraberindeki Fatih K, Korgan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay