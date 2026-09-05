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Mesudiye'de Kurt Saldırısı: 8 Koyun Telef Oldu, 20 Kayıp

Mesudiye'de Kurt Saldırısı: 8 Koyun Telef Oldu, 20 Kayıp
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Ordu'nun Mesudiye ilçesi Esatlı Mahallesi'nde yayladan ahıra dönüş sırasında sürüden ayrılan koyunlara kurtlar saldırdı. Saldırıda 8 koyun telef oldu, 20 koyun ise kayboldu. Hayvan sahibi Alper Çelik, 4 çoban ve 4-5 köpek olmasına rağmen kurtların koyunları parçaladığını belirtti. Kayıp koyunlar için arama çalışması başlatıldı.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde otlatma sonrası ahıra dönülürken sürüden ayrılan koyunlara kurtlar saldırdı. Saldırıda 8 koyun ölürken, 20 ise kayboldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Mesudiye ilçesi Esatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Çelik ve ailesine ait binden fazla koyun, sayıları fazla olduğu için çobanlar tarafından 2 gruba ayrılarak yaylada otlatıldı. Akşam saatlerinde koyunlar, ahıra geri getirildi. Bu sırada bazı koyunlar, fark edilmeden sürüden ayrıldı. Çobanlar, sabah saatlerinde koyunların eksik olduğunu fark ederek durumu hayvanların sahibi Alper Çelik'e bildirdi. Çelik ve çobanlar, kayıp koyunları bulmak için yaylada arama yaptı. Arama sırasında sürüden ayrılan kolunlara kurtların saldırdığı anlaşıldı. Saldırıda ölen 8 koyun, arazide bulundu. Öte yenden, 20 koyunun ise halen kayıp olduğu belirlendi. Sürü sahibi Alper Çelik, "Binin üzerinde koyun var. 4 çoban ve 4 - 5 tane de köpek vardı. Bir gün önceden koyunlar otlatmak için bölünüyor. Sabaha kadar kurtlar parçalıyor. Sağ bulduklarımız da oldu. Şu an 20 koyunun ölüsü de dirisi de yok" dedi. Kayıp koyunların bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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