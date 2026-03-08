Ordu'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Ordu'da Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından ekiplerin iş makineleriyle yol açma ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının aralıksız şekilde devam ettiğini belirterek, "İlçemizde kar kalınlığı 2 metreyi geçmiş olup, bu yıl son yılların en yoğun ve en bereketli kar yağışını yaşıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada canla başla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun ise kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerinin ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirterek, dikkatli olunmasını istedi.