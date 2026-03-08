Haberler

Ordu'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Ordu'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ve belediye ekipleri, yol açma ve kar küreme çalışmalarına hız verdi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bu yıl son yılların en yoğun kar yağışını yaşadıklarını belirtirken, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun da çatılardaki kar ve buz sarkıtları için dikkat çağrısında bulundu.

Ordu'da Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından ekiplerin iş makineleriyle yol açma ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının aralıksız şekilde devam ettiğini belirterek, "İlçemizde kar kalınlığı 2 metreyi geçmiş olup, bu yıl son yılların en yoğun ve en bereketli kar yağışını yaşıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada canla başla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun ise kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerinin ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirterek, dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler

ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı