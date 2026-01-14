Haberler

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında ve Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan, Kumru ilçelerinde ise kısmen eğitim - öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim - öğretim kurumlarında; 15 Ocak 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim - öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
