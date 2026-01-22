Haberler

Ordu'da otomobiller çarpıştı; 2'si çocuk, 5 yaralı

Ordu'da otomobiller çarpıştı; 2'si çocuk, 5 yaralı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Perşembe ilçesi Dereiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Çağrı Halifeoğlu (39) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil ile şerit ihlali yaptığı belirtilen Mina Aydın (29) yönetimindeki 52 DG 470 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri Mina Aydın ve Çağrı Halifeoğlu ile yanlarındaki Çiğdem (38), Asel (1) ve Aras Halifeoğlu (7) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mina Aydın ile Çiğdem Halifeoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
