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Ordu'da istinat duvarı çöktü, apartman tahliye edildi

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış sonucu bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Apartman tahliye edilirken, uzman ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir apartmanın tahliye edildiği sokakta çalışma yürütülüyor.

İlçenin Şahincili Mahallesi'nde aralıklı süren şiddetli yağış sebebiyle dün, 10 dairenin bulunduğu apartmanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın başka bir apartmanın bahçesine düştüğü olayda, bir üreticinin kurutmak için yere serdiği fındıklar zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Altınordu Belediyesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

AFAD'ın yaptığı incelemenin ardından boşaltılan apartman, mühürlendi. Bölgeye gelen uzman ekiplerin duvarın yeniden yapılması ve molozların kaldırılmasına yönelik incelemeleri devam ediyor.

İncelemelerin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda moloz kaldırma işlemine başlanacak.

Şahincili Mahallesi Muhtarı Sezgin Güzelordu, AA muhabirine, 599 Nolu Sokak'taki binaya ait istinat duvarının çöktüğünü belirterek, can kaybı ve yaralananın olmamasından teselli bulduklarını söyledi.

Evlerini boşaltan bina sakinlerinin akrabalarının yanına ya da köylerdeki evlerine gittiğini ifade eden Güzelordu, evlere girişin yasak olduğunu, ekiplerin vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma yürüttüğünü aktararak, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını temenni etti.

İstinat duvarı yıkıldığı sırada balkonda olan 10 yaşındaki Nehir Medine Taşçı ise büyük gürültüyle duvarın bulundukları sitenin bahçesine düştüğünü anlatarak, "Biz genelde duvarın düştüğü yerde oyun oynardık. Ama o sırada evdeydik. Çok korktuk." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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