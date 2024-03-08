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Ordu'da Ceren Özdemir Masal ve Oyun Evi açıldı

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Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adını taşıyan masal ve oyun evi hizmete açıldı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, açılışta Ceren Özdemir'in anısını yaşatmanın önemine değindi ve kadın istihdamına vurgu yaptı.

Ordu'da, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adını taşıyan masal ve oyun evi hizmete açıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ceren Özdemir Masal ve Oyun Evi'nin açılışında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kentte 2019 yılında menfur bir hadise sonucu aralarından ayrılan Ceren Özdemir'in anısını özel bir projede ilelebet yaşatacak olmanın oldukça kıymetli olduğunu belirten Tören, "Kardeşimize bir kere daha yüce Rabb'imden rahmet diliyorum. Bugün aramızda olan Ceren kardeşimizin annesi saygıdeğer Güfer Hanımefendi'yi de saygıyla selamlıyorum. O, Altınordu adlı kocaman ailemizin en kıymetli emanetlerinden biri. Yaşımız ne olursa olsun, yerini tutmaz ama biz ona karşı evlatlık sorumluluğuyla annemize hürmetlerimizi sunacağız." dedi.

Tören, kadın istihdamının kendilerinin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdikleri projelerde kadınlara pozitif ayrımcılık gösterdiklerini anlattı.

Belediye olarak toplumun her kesimine olduğu gibi aynı zamanda çocuklara da hak ettikleri önemi ve hassasiyeti gösterme gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Tören, buranın yalnızca çocuklar için değil, anneler için de önemli bir proje olduğunun altını çizdi.

Oyun evinin yalnızca bir oyun ve masal evi değil, aynı zamanda çocukların hayal dünyasını, yaratıcılığını ve keşfetme arzusunu geliştirecek yeni bir dünya olacağını aktaran Tören, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bugünün çocukları geleceğin Altınordu'sunun temelleri olacak. Bizlerin ilk amacı her zaman güzel insanlar ve güzel şehirler yaratmak. Bu eserle de buna hizmet etmenin amacı içerisindeyiz. Bizler burada yalnızca yavrularımızın eğitimine destek olmakla kalmayacağız. Bunun yanı sıra çalışan ailelere de destek olacağız. Anne ve babaların iş hayatlarını sürdürürken çocuklarına güvenilir bir bakım hizmeti sunmamız, toplumumuzun her kesimine hitap etme konusundaki duruşumuzun bir yansımasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çizmiş olduğu hizmet belediyeciliği yolunda bu ve bunun gibi nice eseri siz değerli hemşerilerimizim hizmetine sunmaya durmadan ve yorulmadan devam edeceğiz."

Ceren Özdemir Masal ve Oyun Evi'nin açılışının gerçekleştirildiği programa, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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