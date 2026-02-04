Haberler

Ordu'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu

Güncelleme:
Ordu'nun Korgan ilçesinde 61 yaşındaki A.K., evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olayla bağlantılı olarak yaralı halde bulunan şüpheli T.B. hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan A.K. (61) evinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, A.K.'nın vücudunun farklı yerlerinde bıçak izleri olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu öne sürülen şüpheli T.B.'yi (28) ise eve yakın bir alanda yaralı halde buldu. Silahla vurulduğu belirlenen şüpheli, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
