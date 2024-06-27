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Acı olay! Su parkında elektriğe kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi hayatını kaybetti

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Orduda bulunan bir su parkında, elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen çocuk ise tedavi altına alındı.

Ordu Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde vatandaşların serinlemek için gittiği su parkına giren Elif Naz Derdiyokoğlu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), çocuğu kurtarmaya çalıştı. Kendi de akıma kapılan Günay ile Derdiyokoğlu, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ELİF NAZ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Naz Derdiyokoğlu ise Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Elif Naz Derdiyokoğlu'nun, bir çocuk yüzme kulübünün etkinliği kapsamında su parkına geldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Perşembe Çocuk Ordu Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Ömer Can:

Allah rahmet eylesin çok acı bir durum

33
1
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Hayri:

Kasabada su parkı, hangi teknik kriterler incelendi kim onayladı periyodik kontrolleri hangi resmi kurum yaptı bunların kesinlikle cevabı yoktur

16
0
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Yasin yasin:

su parkı kurulurken emekli amcalar izlemiştir. emekli heyeti bizde tek kontrol şekli

yanıt2
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HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU :

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

13
0
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Yusuf Kartal :

Boyaciya, Yari fiyattan Elektrik dösetirsen böyle olur. Adamlar hem Boyaci hem Fayans hem Laminat hem Su borusu hemde Elektrik isi yapiyor. Isinin ehli biri yok.

9
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otu ken:

Bu su kaydıraklarında, süs ve su havuzlarında nasıl 220 volt şehir elektriği kullanılır. D.C elektrik kullanılsa ne ölüm olur ne yaralanma. Bu kaçıncı ölüm yaaa

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1
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