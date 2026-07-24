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Ünye'de 55 çocuk için toplu sünnet töreni

Ünye'de 55 çocuk için toplu sünnet töreni
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 55 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 55 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde belediye tarafından organize edilen festival kapsamındaki tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ailelerle beraber yaşadıklarını söyledi.

Çocukların, ailelerine, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetişmesini temenni eden Tavlı, imece usulüyle gerçekleştirilen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, çocuklar düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: AA
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