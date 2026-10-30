Ordu'da 1923'te kurulan Güzelordu İlkokulu 32 derslikle eğitim veriyor

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Ordu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 1923'te eğitim hayatına başlayan Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu, bir asrı aşkın süredir eğitim yolculuğunu sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosya haberinin bu bölümünde, Ordu'da 1923 yılında iki sınıflı olarak kurulan ve günümüzde 32 derslikte eğitim veren Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu'nun geçmişten bugüne kadarki yolculuğu ele alındı.

Kent merkezinde Numune-i İrfan Mektebi adıyla eğitim ve öğretim hayatına başlayan okul, 1930'da Güzelordu ismini alarak farklı noktalardaki binalarda eğitimine devam etti.

Günümüzdeki mevcut okul binası, hayırsever iş insanı tarafından tarihi mimariye uygun şekilde inşa edildi ve Güzelordu ismi korundu.

Okulun eski yıllarında kullanılan diploma ve yoklama defteri, resimlerin yer aldığı albümler, gazete küpürleri ve zil gibi materyaller ise muhafaza edilerek ziyaretçilere nostalji yaşatıyor.

Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu Müdürü Sadettin Akdeniz, AA muhabirine, okulun Cumhuriyet'le yaşıt bir okul olduğunu söyledi.

Okulun, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıl 1923'te kurulmuş ulu bir çınar gibi yerini aldığını vurgulayan Akdeniz, "Güzelordu İlkokulu 1923'te büyük iskeleye giden yol Trabzon Caddesi üzerinde kuruluyor. Daha sonrasında 1925'te Numune-i İrfan adında Elmalık mevkisindeki bir yere taşınıyor. 1927-1928 eğitim öğretim yılında da Numune-i İrfan İlk Mektebi, Güzelordu İlk Mektebi olarak kendi ismini buluyor." dedi.

Akdeniz, iki depremde hasar aldığı için okulun yıkılıp yenilendiğine işaret ederek, 6 Şubat 2012'de hayırsever Ordulu iş insanı Vedat Türkmen'in anne ve babasına ithafen mevcut okulu inşa ettirdiğini anlattı.

Kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkılarak isminin değişmediğini ifade eden Akdeniz, Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu'nun modern mimarisi, fuaye alanları, konferans salonu, 32 dersliği ve laboratuvarıyla hizmet verdiğini belirtti.

Akdeniz, 100 yıllık bu köklü çınarın önemli şahsiyetlerin yetiştiği bir merkez olduğunun altını çizerek??????? şöyle devam etti:

"Sanattan spora, ticaretten tıp dünyasına kadar çok önemli isimler yetiştirmiş ve ülkemize armağan etmiştir. Bu isimler arasında Onur ve İhsan Çetinceviz gibi ticaretin öncüleri. Ressamımız Emin Öztürk, Prof. Dr. Kenan Uralkan. Ünlü futbolcularımızdan Orduspor'da da top koşturmuş Fatih Turgay Güney. Altınordu Belediye Başkanımız Ulaş Tepe. Prof. Dr. Pervin Hürmüz ve Prof. Dr. Özgür Enginyurt gibi hem Türkiye'mizde isim yapmış hem de dünya çapında tıp alanında çalışmalar yapan ünlü isimlerimiz de bizim ocağımızdan, çınarımızın gölgesinde yetişmişlerdir."

"1928 ve 1957 yılına ait eskimeyen okulun zillerini bulduk"

Okulun, güçlü eğitim kadrosuyla akademik olarak tam donanımlı nesiller yetiştirdiğini aktaran Akdeniz, aynı zamanda sosyal aktiviteler ve yarışmalardaki başarılarıyla kendisini kentte duyurduğunu kaydetti.

Akdeniz, her alanda öğrencilerinin hayatına dokunan okulun öğretmenleriyle verimli çalışmalar yaptığını belirterek, "Geçmişten aldığımız bu sarsılmaz mirası geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza armağan etmek ve bu köklü okulun ruhunu taşıyarak yarınlarda daha nice başarılı nesiller yetiştirmek adına çalışmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Okulun tarihi mirasına sahip çıkmak adına "Geçmişten günümüze Güzelordu" mottosuyla çalışma başlattıklarını dile getiren Akdeniz, okulun eski öğretmenleri ve öğrencilerinden fotoğraflar alarak güzel anılar biriktirdiklerini anlattı.

Geçmişe dönük çalışmalarda 1928 ve 1957 yılına ait okul zillerini bulduklarını ifade eden Akdeniz, "Selçuklu'dan başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'na ait Fatih Sultan Mehmet, Osman Bey, Yavuz Sultan Selim gibi önemli tarihi şahsiyetlerimizi çocuklarımızın her an inip çıkarken görebilecekleri göz hizasında sergiliyoruz." şeklinde konuştu.

Akdeniz, görselliğiyle güzellik katan renkli şemsiyeleri ve yapay zekadan faydalanarak oluşturdukları küpü fuaye alanına koyduklarına??????? dikkati çekerek, şemsiyelerin ortasını sesi emen elyafla kaplayarak yankının azaltılmasını sağladıklarını, ses düzeyini yaklaşık 10-15 desibel düşürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA