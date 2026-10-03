Haberler

Ordu Altınordu'da çocuklar, Filistinli akranları için resim çizdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Altınordu'da Yetim Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistinli akranları için resim çizdi. İHH Ordu İl Başkanı Gürler, farkındalık oluşturmak ve Filistinli kardeşlere destek olmak istediklerini söyledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çocuklar, Filistin'deki akranları için resim çizdi.

Yetim Vakfı öncülüğünde Ceren Özdemir Meydanı'nda, "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği düzenlendi.

Programa katılan çocuklar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra çeşitli resimler yaptı.

İhh İnsani Yardım Vakfı Ordu İl Başkanı Recep Gürler, yılda bir kez Yetim Vakfı ile ortaklaşa düzenledikleri etkinlikle çocuklarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğin gün boyu devam edeceğini belirten Gürler, "Filistinli kardeşlerimize destek olalım diye böyle bir çalışma yaptık. Biz her zaman Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk." dedi.

Kaynak: AA
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu

Telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor

Ne yaptın Barış Alper! Dünyaya madara olduk
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi

Ve TFF'den beklenen hamle geldi
79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı

Tek cümleyle paniğe kapıldı! 15,5 milyon TL'sini kaptırdı
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın küplere bindiği an: Hayırdır oğlum, kovmadığıma dua et

Mehmet Şef'in küplere bindiği an: Hayırdır oğlum, kovmadığıma dua et
Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler
Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi
Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı! Mahkeme: Aklında olmayan intihar fikrini Ümitcan Uygun oluşturdu

Son gece mesajları incelendi! İntihar fikrini o oluşturmuş