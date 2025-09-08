Haberler

Orban, Ukrayna'nın Üç Parçaya Bölüneceğini İddia Etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolündeki bölgeler, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi olarak üç parçaya bölüneceğini ileri sürdü. Orban, ayrıca AB'nin zayıf kalacağını ve bir parçalanma süreci içerisinde olduğunu belirtti.

Magyar Nemzet gazetesinin haberine göre, Orban, Kötcse kasabasında yaptığı konuşmada, uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni bir strateji getirdiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazandığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) zayıf kaldığını kabul ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın kaderinin belli olduğunu ve bölünmeye başladığını belirten Orban, "Rusya'nın kontrolündeki bölge zaten var ve bugünkü tartışma sadece bu bölgenin kaç il içermesi gerektiği üzerine." dedi.

AB'nin de bir "parçalanma süreci" içerisinde olduğunu dile getiren Orban, "Temel bir değişiklik olmazsa, bu AB'nin son bütçesi olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
