Macaristan Başbakanı Orban, Grönland meselesinin NATO içerisinde tartışılabileceğini söyledi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Grönland hakkındaki tartışmaların NATO çerçevesinde yapılabileceğini belirtti. Orban, Danimarka ve ABD'nin NATO üyeleri olduğunu hatırlatarak, bu konuda herhangi bir değişiklik isteyenlerin NATO içerisinde görüşmeler yapabileceğini ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarının ardından Danimarka ve ABD'nin NATO üyesi olduğunu belirterek, bu meselenin İttifak içerisinde tartışılabileceğini söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Orban, düzenlediği basın toplantısında Grönland meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Orban, "Grönland kolay bir mesele. Çünkü bu bir NATO meselesi. Danimarka da ABD de NATO üyesi. Herhangi bir değişiklik isteyen olursa, bunu NATO içerisinde tartışabiliriz." dedi.

Orban, Macaristan'ın NATO içerisinde belirleyici bir güç olmadığını, ancak bu tartışmanın gündeme gelmesi durumunda ülkesinin bu konuda bir görüşü olacağını kaydetti.

Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rusya ve Çin'in varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." demişti.

