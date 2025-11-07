Haberler

OpenAI'ye 7 Dava: ChatGPT'nin Kullanıcılara Zarar Verdiği İddiası

Güncelleme:
ChatGPT'nin kullanıcıları intihara sürüklediği ve tehlikeli önerilerde bulunduğu iddialarıyla OpenAI'ye 7 dava açıldı. Davalarda, yapay zeka sohbet robotunun zarar verme potansiyeli ve denetimsizliği eleştiriliyor.

ABD'li teknoloji şirketi OpenAI hakkında yapay zeka sohbet robotu Chatgpt'nin önceden herhangi bir mental sağlık sorunu bulunmayanlar da dahil olmak üzere kullanıcıları intihara ve zararlı sanrılara sürüklediği iddiasıyla 7 dava açıldı.

ABD'de Chatgpt'nin çocuklara ve yetişkinlere yönelik "tehlikeli önerilerde" bulunduğu tartışmaları sürerken sohbet robotunun geliştiricisi OpenAI, 7 davayla karşı karşıya kaldı.

California eyalet mahkemelerinde açılan davalarda OpenAI'ın, "GPT-4o" modelini "psikolojik açıdan manipülatif" olduğunun bilinmesine rağmen piyasaya sürdüğü ve bu modelle etkileşime geçen kişilerin zarar gördüğü iddia edildi.

Davalarda ayrıca Chatgpt'nin, önceden herhangi bir mental sağlık sorunu yaşamayanlar da dahil olmak üzere kullanıcıları intihara ve zararlı sanrılara sürüklediği savunuldu.

Denetimsizliğe ilişkin eleştiriler artıyor

Çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi tartışma konusu olan ChatGPT gibi yapay zeka sohbet araçlarının tehlikeli önerilerde bulunması, bu teknolojinin denetimsizliğiyle ilgili eleştirileri artırıyor.

ABD'de nisanda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi, oğullarına intihar yöntemleri konusunda tavsiyeler verdiği ve intihar notunun taslağını yazmayı teklif ettiği iddiasıyla OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a ağustosta dava açmıştı.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezince (CCDH) yapılan araştırmada ise ChatGPT'nin, çocuklara yönelik alkol ve uyuşturucu kullanımı, aşırı diyet programları, kendine zarar verme yöntemleri hatta intihar mektubu yazımı gibi tehlikeli konularda "kişiye özel rehberlik" sunduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
