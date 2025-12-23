Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası'nda genel kurul yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çanakkale Şubesi'nin 13. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Sinan Türkmen yeniden başkan seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi.

Genel Kurul Divan seçimiyle başlayan ilk kurul gününde, faaliyet raporunun okunması, mali rapor, gelecek dönem bütçe ve faaliyet raporu oylamaları oy birliğiyle kabul edilerek, genel kurul adayları başvuruları alındı.

İkinci gün ise tek liste ile girilen seçimde, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, mevcut başkan Türkmen'in listesi 114 oyuyla başkanlığa seçildi.

Ardından kurul, yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimleri yapıldı.