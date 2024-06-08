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ÖNEM Projesi Gölcük ilçesinde dönem sonu galasıyla tamamlandı

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Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen Özel Nedenin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Gölcük ilçesinde dönem sonu galası düzenlendi. Programda, proje kapsamında yıl boyunca ilçede gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu yapıldı. Kaymakam, Milli Eğitim Müdürü ve diğer katılımcılar, projenin önemini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Kocaeli Valiliğince yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Gölcük ilçesinde dönem sonu galası gerçekleştirildi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, proje kapsamında yıl boyunca ilçede gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu yapıldı.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Şube Başkanı Yaşar Göközkut, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Canbaba, programda yaptığı konuşmada, problemleri şikayet etmek yerine çözüme ortak olmak gerektiğini söyledi.

Çocukların özgüvenli, yeteneklerini geliştirmiş, topluma güven veren kişiler olarak yetişmesinin huzurlu bir gelecek için elzem olduğunu vurgulayan Canbaba, projenin mimarı Kocaeli Vali Seddar Yavuz'a ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çakır da projenin akademik, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla dezavantajlı çocukların gönüllerine dokunmak, ellerinden tutmak amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve şiir dinletisi sunduğu program, 24 okulda yapılan çalışmalarla ilgili sunumların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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