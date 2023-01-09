Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Oğuzhan Uğur açıklaması: Beyanatlar gerçeği yansıtmamaktadır

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Oğuzhan Uğur'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Samsun'dan, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden yıllarca çokça ödül aldık. Severler bizi Gençler yine davet ettiler fakat bu defa rektörlük 'Oğuzhan Uğur'u çok siyasi buluyoruz' diyerek salonu vermemiş. Bu kararla kimin ne kadar siyasi olduğu da belli oldu sanırım" mesajını paylaşmıştı. Üniversite yaptığı açıklamada bu beyanatların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından, "Samsun'dan, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden yıllarca çokça ödül aldık. Severler bizi Gençler yine davet ettiler fakat bu defa rektörlük ' Oğuzhan Uğur'u çok siyasi buluyoruz' diyerek salonu vermemiş. Bu kararla kimin ne kadar siyasi olduğu da belli oldu sanırım, etkinlik iptal" açıklamalarında bulunmuştu. Konuya ilişkin üniversiteden bir açıklama geldi.

"BEYANATLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Oğuzhan Uğur'un 2 Ocak 2023 tarihinde Twitter hesabından paylaşmış olduğu 'kendisini siyasi bulduğumuz gerekçesi ile etkinlik için yer tahsis etmediğimiz' yönündeki beyanatları gerçeği yansıtmamaktadır.

Üniversitemiz, prensip olarak sosyal medyada yer alan somut herhangi bir bilgi ya da belgeye dayanmayan mesnetsiz iddia ve ithamlara cevap vermeyi tercih etmemektedir. Ancak, ilgili sosyal medya paylaşımı ardından yapılan yorumlarda kurumumuzun saygınlığına ve yöneticilerin kişilik haklarına saldırı teşkil eden haksız ve hukuka aykırı ithamlarda bulunulması, suçlama ve hakaretamiz ithamların devam etmesi nedeniyle açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

"ETKİNLİK İÇİN BELİRLİ USUL VE ESASLAR VARDIR"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Bu nedenle salon ve benzeri fiziki mekânlarının etkinlik gerçekleştirmek amacıyla kullanımı belirli usul ve esaslara tabidir. Üniversitemize ait salon ve benzeri fiziki mekânların kullanıma sunulabilmesi için öncelikle bu yönde resmî bir talebin bulunması gerekmektedir. Oğuzhan Uğur ya da vekili, temsilcisi veya öğrenci topluluklarımız tarafından Rektörlüğümüze ya da bağlı birimlerine salon kullanımı yönünde resmî herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Talep olmayan bir konuda tahsis yapılması ya da tahsisin uygun görülmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

"ÜNİVERSİTEMİZİ KISIR ÇEKİŞMELERİN İÇİNE SOKMAK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAYACAKTIR"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde 1873 sayılı Kanun'la kurulmuş bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan yükseköğretim kurumudur. Gerçekleştirdiği tüm idari eylem ve işlemlerde adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemiştir. 48 yıllık geçmişi ile şehirle bütünleşmiş, eğitimde, bilimsel araştırma ve uluslararası seviyede şehrin marka değeri hâline gelmiştir. Anayasamızda ve yasalarımızda görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmış olan Üniversitemizi, günlük siyaset ve kısır çekişmeler içerisine çekmeye çalışmak kimseye fayda sağlamayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."