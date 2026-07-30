Önder Sav CHP'den istifa etti

(ANKARA) - Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 70 yıllık parti üyeliğini sonlandırarak CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sav, "Benim, ömrü hukukun üstünlüğü kavgası yapan, demokratik, laik hukuk devleti mücadelesi yapan bir siyaset adamı olarak mensup olduğum partide bu hukuksuzluklara, bu aldırmazlıklara sessiz kalmam mümkün olamazdı. Ve böyle kalmayı da kendime yakıştıramazdım" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, TBMM'de eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Sav, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 16 yıl sonra ilk kez aynı kürsüde kamuoyunun karşısına çıktığını belirten Sav, "Milletvekilliğini bıraktığım 2011'den bu yana ilk kez bu kürsüde sizlerle beraber oluyorum. Hem bunun mutluluğu hem de heyecanı içindeyim" diye konuştu. Ankara 36. İdare Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihinde verdiği "mutlak butlan" kararına değinen Sav, kararın CHP'deki tartışmaları derinleştirdiğini savundu.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN ÇİĞNENDİĞİ BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

"Hukukun değil, hukuksuzluğun egemen olduğu, hukukun üstünlüğünün çiğnendiği bir dönemi yaşıyoruz" diyen Sav, Parti Meclisi üyelerinin önemli bir bölümünün istifa ettiğini hatırlatarak, CHP Tüzüğü'ne göre Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun görevinin sona ermiş olması gerektiğini ileri sürdü. Sav, buna rağmen mevcut yönetimin görevine devam ettiğini belirterek, "Beş kişi de kalsa, göreve devam ederiz anlayışıyla, mevcut Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu sanki hukuki geçerliliğini taşıyormuş gibi görev yapmaya devam etti" dedi.

"KURULTAY TALEPLERİ REDDEDİLDİ"

CHP'de 45 gün içinde kurultay yapılması gerektiğini ancak bu sürenin aşıldığını öne süren Sav, 5 Kasım 2023 tarihli kurultay delegelerinin yarıdan fazlasının olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını söyledi. Sav, delegelerin genel başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin yenilenmesini istediğini, mevcut yönetimin de ihtiyati tedbir kararını gerekçe göstererek bu talebi reddettiğini belirtti.

Sav, CHP'nin üye katılım törenine figüran taşındığı iddiasına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir" dedi. CHP'nin Atatürk ilke ve devrimlerinden, laiklikten, hukuk devleti anlayışından ve hukukun üstünlüğünden uzaklaştığını savunan Sav, "Hele hele iddialı bir şekilde telaffuz edilen hak, hukuk, adalet söylemleri de unutulur olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur" dedi.

"HUKUKSUZLUKLARA SESSİZ KALMAM MÜMKÜN OLAMAZDI"

Önder Sav, konuşmasının devamında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Benim, ömrü hukukun üstünlüğü kavgası yapan, demokratik, laik hukuk devleti mücadelesi yapan bir siyaset adamı olarak mensup olduğum partide bu hukuksuzluklara, bu aldırmazlıklara sessiz kalmam mümkün olamazdı. Ve böyle kalmayı da kendime yakıştıramazdım. Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuva-yı Milliye'nin devamı olarak kurulmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür. Tabii şimdi partinin binasının ve ambleminin sahibi görünenler kiracı durumundadırlar. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem, onların belki bir süre daha kullanacağı bir alet durumunda olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça, bu binada oturanlar da kendilerini ciddi bir biçimde sorgular duruma geleceklerdir."

Eşi, iki evladı ve damadıyla birlikte CHP üyeliğinden istifa ettiğini vurgulayan Sav, eski CHP Milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiği bilgisini de paylaştı.

Kaynak: ANKA