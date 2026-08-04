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Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'a Kapsamlı Ziyaret: PTT, Zam ve Emekli Maaşları Masada

Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'a Kapsamlı Ziyaret: PTT, Zam ve Emekli Maaşları Masada
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

Kahveci, görüşmede TBMM'de kabul edilen kanunla PTT'de değişen personel istihdam rejimine ilişkin değerlendirmelerini, alınması gereken tedbirleri ve çözüm önerilerini Bakan Işıkhan'a sunduklarını belirtti.

Görüşmede ayrıca ek zam ve refah payı, 3600 ek gösterge, ilave ek ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması, vergi dilimi mağduriyeti, Yardımcı Hizmetler Sınıfının sorunları ve bayram ikramiyesi gibi başlıkların ele alındığı bildirildi.

Kahveci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun yeniden düzenlenmesine ilişkin taleplerini de ilettiklerini ifade etti.

Hazırladıkları üç ayrı raporu Bakan Işıkhan'a sunduklarını belirten Kahveci, kamu çalışanları ile emeklilerin taleplerinin karşılık bulması için yapıcı diyaloğun önemine işaret etti.

Kaynak: ANKA
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