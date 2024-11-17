Önder Aksakal: Yeni Anayasa Mevcut İlk Dört Madde ile Başlanmalı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni anayasa yazımına mevcut Anayasa'daki ilk dört madde güvence altına alınarak başlanması gerektiğini belirterek, "Aksi bir yaklaşım, demokratik solcuları, Atatürkçüleri ve bu vatanın gerçek sahiplerini karşısında bulacaktır." dedi.

"DSP'nin 39. Yıl Dönümü" dolayısıyla TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda kutlama programı düzenlendi.

Aksakal, burada yaptığı konuşmada, merhum Başbakan ve DSP'nin Onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit'in, 39 yıl önce sıfırla yola çıktığını, 14 yılda DSP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptığını söyledi.

Ecevit'in 2006'da yaşamını yitirdiğini, aradan 10 sene geçtikten sonra kendilerinin yola çıktığını anlatan Aksakal, "Bu kez bizler, sıfırdan değil maalesef eksiden başladık. Bunu, bu mücadelenin içerisinde emek veren kardeşlerim çok yakından bilmektesiniz. Aradan geçen 8 yılda her türlü baskı, entrika, kumpas, hakaret ve engellemelere karşı Demokratik Sol Partinin ak güvercinli bayrağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden asmayı başardık." diye konuştu.

Partinin 39. yaşının kutlu olmasını dileyen Aksakal, DSP'yi vatan toprağının her karışında yurttaşlarla kucaklaştırma mücadelesinde olduklarını vurguladı. Aksakal, "Bugün Türk milleti, küresel emperyalist sistemin oyuncağı haline gelmiş, kendi siyasi geleceğinden başka bir şey düşünmeyen, halkın parasını, kendi siyasi ikbali uğruna hesapsızca ve pervasızca iç eden siyasi aktörler elinde her geçen gün kan kaybediyor. Bugün hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun insanlar, oy verdikleri partilerinden mutlu değiller." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni anayasa

Aksakal, yeni bir anayasa gündeminin sürekli canlı tutulduğunu ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinin kokusunu hala üzerinde taşıyan bu sayfalardan kurtulmak gerektiğini vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Sivil, demokratik bir anlayış, yüce Meclis de bunu tertemiz bir sayfaya yeniden yazabilir. Buraya kadar bir beis yok. Ancak hala devletin kuruluş değerleriyle çelişkili olanların, laik Cumhuriyet'le hesaplaşma hayaliyle yaşayanların varlığı bu halisane yaklaşımlarımızı maalesef rencide etmektedir. Yeni bir anayasa yazılacaksa önce mevcut Anayasamızda gayet sarih bir şekilde ortaya konulmuş, devletimizin, ülkemizin ve toplumsal yapımızın özelliklerini tanımlayan ilk üç maddesi aynen korunmak şartıyla bu üç maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğine dair güvence maddesi olan dördüncü madde de güvence altına alınarak işe başlanmalıdır. Aksi bir yaklaşım, demokratik solcuları, Atatürkçüleri ve bu vatanın gerçek sahiplerini karşısında bulacaktır."