ÖNCE OY KULLANMAYA SONRA DÜĞÜNE

TÜRKİYE genelinde oy kullanma işlemi devam ederken, Sultangazi'de düğün öncesi gelin ve damat oy kullanmaya geldi.

TÜRKİYE genelinde oy kullanma işlemi devam ederken, Sultangazi'de düğün öncesi gelin ve damat oy kullanmaya geldi. Çift oyunu kullandıktan sonra düğün için okuldan ayrıldı.

Sultangazi'de Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nde oy kullanmaya gelenler arasında Hilal Çelik ve Metin Ağaç çifti herkesin dikkatini çekti. Gelinlik ve damatlıkla okula gelen çift, oylarını kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.