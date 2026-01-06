Haberler

OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete girdi

OMÜ'de görme engelliler için 'Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı' hizmete girdi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, görme engelli bireylerin kampüste bağımsız hareket edebilmesini sağlamak amacıyla 'Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı Projesi'ni başlattı. Proje sayesinde görme engelliler, QR kodlar ile sisteme giriş yaparak güvenli bir şekilde hedeflerine ulaşabilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), görme engelli bireylerin kampüsteki binalarda kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebilmesini sağlamak için geliştirilen "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı Projesi"ni uygulamaya başladı.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen tanıtım töreninde, proje hakkında bilgi verildi.

OMÜ Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Meryem Vural Batık ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. İsmail İşeri koordinatörlüğünde yürütülen projede kullanıcılar, bina girişlerindeki ve içindeki QR kodları cep telefonlarıyla okutarak sisteme giriş yapabiliyor.

Konumlarını tanımladıktan sonra gitmek istedikleri yeri sesli olarak belirten görme engelliler, yapay zekanın rehberliğiyle hedeflerine güvenle ulaşıyor.

"Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı Projesi"nin testi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu ve Terme Meslek Yüksekokulu'nda başarıyla tamamlandı.

Proje, ikinci aşamada kapsamı genişletilerek eğitim, mühendislik, ilahiyat ve spor bilimleri fakülteleri ile Merkez Kütüphane, Uzaktan Eğitim Merkezi ve OMÜ Yaşam Merkezi gibi yoğun kullanılan alanlarda da hizmete sunulacak. Ayrıca, sistemin binaları ziyaret eden tüm bireylere genel konum desteği sağlaması amaçlanıyor.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, gazetecilere, engelli bireylerin yaşama tutunma azim ve kararlılıklarının herkes için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin hayat karşısında verdikleri mücadeleyle topluma örnek olduğunu dile getiren Aydın, "OMÜ olarak, 'engelsiz üniversite' hedefiyle engelli öğrencilerimizin ve personelimizin eğitim öğretim süreçleri yanında bilimsel ve kültürel faaliyetlerden etkili biçimde yararlanabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

Projenin yalnızca görme engelli bireylerle sınırlı kalmayıp kampüsü kullanan herkesi kapsayıcı yönü bulunduğunu anlatan Aydın, "Hedefimiz, bu uygulamayı üniversitemizin tüm birimlerinde yaygınlaştırarak dijital erişilebilirliği kurumsal niteliğe kavuşturmaktır. Bu teknoloji sayesinde görme engelli evlatlarımız, kampüs olanaklarımızdan hiçbir yardım almadan faydalanabilecek. Pilot bölgelerdeki başarının ardından sistemi tüm birimlerimize yayma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
