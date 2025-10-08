Ömer Muhtar Gemisi'ndeki Libyalı Aktivistler Trablus'a Ulaştı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Ömer Muhtar gemisindeki Libyalı aktivistler başkent Trablus'a ulaştı.

Ulusal Birlik Hükümetinin tahsis ettiği özel uçakla Mitiga Uluslararası Havalimanı'na ulaşan aktivistleri Libya Gençlik Bakanı Fethullah ez-Zuni ve Filistin'in Trablus Büyükelçisi Muhammed Rahhal karşıladı.

Havalimanında akitivistleri aileleri ve bir grup Libyalı karşıladı. Aktivistler aileleriyle buluştuğunda duygulu anlar yaşandı.

Türk hükümeti ve halkına teşekkür ederim

Ömer Muhtar gemisinin sözcüsü Nebil es-Sukni, Mitiga Uluslararası Havalimanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hükümeti ve Türk halkına kendilerini Türkiye'de ağırladıkları için teşekkür etti.

"Öncelikle, bizi Türkiye'de ağırlayan Türk hükümetine, halkına ve milletvekillerine teşekkür etmeliyim. Ayrıca, Türk halkının misafirperverliği ve desteği için de teşekkür etmeliyim." diyen Sukni, Sumud Filosu'nda Türk aktivistlerle birlikte olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

İsrail güçleri diyabet ve kanser hastalarının ilaçlarını çöpe attı

Sukni, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filodaki aktivistlere insanlık dışı bir muamelesinin olduğunu kaydetti.

Aktivistlerin arasında diyabet ve kanser hastası olanlar bulunduğunu ve İsrail güçlerinin bu aktivistlerin ilaçlarını çöpe attığını aktaran Sukni, bir aktivistin gömleğinde Gazze'de ölen bir direnişçinin resmi olduğu için darp edildiğini ve İsrail güçlerinin gömleğini üzerindeyken parçaladığını belirtti.

Sukni, Ömer Muhtar gemisindeki Nijeryalı aktivistin hala İsrail hapishanesinde tutulduğunu sözlerine ekledi.

Ömer Muhtar gemisi Sumud Filosu'na katılmıştı

Trablus'tan yola çıkan Ömer Muhtar gemisi 30 Eylül'de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'na dahil olmuştu.

Ömer Muhtar gemisinde 11 Libyalı, 2 İskoçyalı, 1 Kanadalı, 1 Amerikan, 1 İngiliz, 1 Nijeryalı olmak üzere 17 aktivist bulunuyordu. Aktivislerin 6'sı dün 7'si de 4 Ekim'de İstanbul'a ulaşmıştı.

Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, gemideki 17 aktivistten 16'sının serbest bırakıldığı Nijeryalı aktivistin ise hala İsrail hapishanesinde tutulduğu belirtilmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.