AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' fotoğraf yarışmasında 2025 yılının önemli fotoğraflarını değerlendirdi. Gazze'deki insani durumu ele alan fotoğrafın önemine vurgu yapan İleri, oylamanın 15 Şubat'a kadar devam edeceğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İleri, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025'te çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını tercih eden İleri, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğrafına oy verdi.

İleri, " Gazze : Açlık" kategorisinde ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçti.

"Bu fotoğrafın ortaya koyduğu manzara insanlık adına kara bir lekedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan soykırımın herkes için bir yara olduğunu belirtti.

Gazze'de işin insani boyutunun çok önemli olduğunu ifade eden İleri, "İnsani boyut deyince de herhalde bütün insanlığın ortak olarak toplanabildiği nokta, çocuklarına duyduğu sevgi ve hassasiyettir. Çaresiz, açlıktan dolayı ızdırap içinde olan çocukları gördüğümüz zaman, hele hele onların yanı başında olan ama onlara yardımcı olamayan anne ve babaları gördüğümüz zaman yüreğimiz parçalanıyor." diye konuştu.

Ömer İleri, İsrail saldırıları ve ablukası sonrası açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 9 kilodan 6 kiloya düşen 1,5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Eyüp el-Matuk'un hikayesini anlatan Al-arini'nin fotoğrafının Gazze'deki felaketi çok etkileyici bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. İleri, "Bu fotoğrafın ortaya koyduğu manzara insanlık adına kara bir lekedir." dedi.

Türkiye'nin Gazze konusunda mücadelesinin devam edeceğini kaydeden İleri, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte, bu felakete, insanlık suçuna sebep olanlar bunun bedelini ödeyecekler." ifadesini kullandı.

"Milli İrade Platformu" ve "İnsanlık İttifakı" tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşten Ali Atmaca'nın fotoğrafına ilişkin de değerlendirmede bulunan İleri, şunları kaydetti:

"Gazze'deki soykırıma istinaden milletimizin ortaya koyduğu duruşla ilgili olan bu haber gerçekten çok önemli, fotoğraf da çok etkileyici. Bu fotoğrafa bakınca insanda çeşitli hissiyatlar oluşuyor. İnsan bu fotoğrafa baktığı zaman, bir taraftan Gazze'de yaşanan sürecin ortaya koyduğu felaket manzarasına üzülüyor ama diğer taraftan da Türkiye'nin bu konuda tek vücut olabilmesinin ne kadar değerli olduğunu hissediyor. Tabiri caizse, meydanın boş olmadığını, bu meydanda mücadele vermeye hazır bir millet olduğunu ortaya koyuyor."

İleri, "Fotoğraflar, çok dinamik olan günlük yaşam akışımızı adeta anlık olarak donduran, bize sunan, bu büyük akış içerisinde bazı detaylara konsantre olabilmemize olanak sağlayan bir sanat dalı ortaya koyuyor. Seçimleri yaparken keyif aldım." ifadelerini kullandı.

"Bir taraftan üzüldük, bir taraftan ümitlendik, cesaretlendik" diyen İleri, "Fotoğraflarda da bunun izlerini gördüm. Bu izleri takip etmeye çalıştım." dedi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Güncel
