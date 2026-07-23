AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılını kutladı Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hatay'ın anavatana katılışının yıl dönümünde Atatürk ve Tayfur Sökmen'i andı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yılını kutladı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, " Hatay'ımızın ana vatana kavuşmasının yıl dönümü kutlu olsun. Bu kavuşmanın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm emeği geçenleri ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser