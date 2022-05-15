Ömer Çelik, Cahit Özkan'ı Yalanladı: "Grup Başkanvekilimiz Sayın Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri İlişkilerine Dair Beyanları...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" açıklamasını yalanladı. Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sayın Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" dedi. İki AKP yöneticisinin çelişkili açıklamaları üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "yalan söyleyenin istifa etmesi gerektiğini" belirtti.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan bu akşam Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında "Zor Ama Yine de Sor" programına konuk oldu.

Çağlayan'ın "Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde çektiği videolar gündeme oturmuştu. O videolar bir süredir yayınlanmıyor. Bunun BAE ile yeniden kurulan ilişkilerde bir bağlantısı var mı?" sorusu üzerine Cahit Özkan, şu yanıtı verdi:

"BENİM ÇIKARIM NEYİ GEREKTİRİYORSA"

"Doğru bu soru. 15 Temmuz'un mademki finansörü, mademki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü CHP bize 'Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?' dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TESLİM OLDU"

Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri belki -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte bugün yine güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti."

ÖMER ÇELİK'TEN YALANLAMA GELDİ

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın bu açıklamasının hemen ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik kendisini yalanladı. Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

"CAHİT ÖZKAN'IN BEYANLARI PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMAMAKTADIR"

"Grup Başkanvekilimiz Sayın Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir."

"HANGİSİ YALAN SÖYLÜYORSA İSTİFA ETMELİ"

İki AKP yöneticisinin BAE ile ilgili çelişkili açıklamaları üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "yalan söyleyenin istifa etmesi gerektiğini" belirtti. Özkoç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Erdoğan'ın bir süredir sıcak ilişkiler kurduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz darbesinin arkasında olduğunu açıkça söyledi. Hangisi yalan söylüyorsa istifa etmeli" dedi.