AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kürt sorununun çözümüne yönelik yürütülen sürece ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Burada tek bir niyet vardır, 'Terörsüz Türkiye' sürecini baştan ilan ettiğimiz hedefine ulaştırmaktır" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Küresel Sumud Filosu'nun insanlık haysiyeti, insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in, Netanyahu şebekesinin, insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Soykırım şebekesi, soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. İlaç yardımı, gıda yardımı konusunda halen verilen sözler tutulmadığı için ikinci aşamaya geçmek zor oluyor. Ama ikinci aşamaya geçilmemesinin en büyük sebebi, İsrail tarafının buradaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve hastanelerde normal insani koşullarda olması gereken her şeyin tükenmesine yol açacak bir ambargo uygulamasıdır. Dolayısıyla soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke. Dünyanın buna karşı da sesini yükseltmesi her bakımdan son derece önemlidir."

Gazze'de soykırım devam ederken bazı AB üyesi ülkeler, İsrail'e silah ve silah sistemleri satmaya devam etmişler. İsrail'in üstelik yapay zeka, gelişmiş teknolojiler kullanarak çocukları, kadınları öldürdüğü apaçık ortadayken bunlar yapılmış."

Çelik, "Bu sene, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin yıl dönümünde bunu daha yoğun bir şekilde idrak edeceğiz. O bakımdan Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hükümet kanadında ve parti kanadında yoğun hazırlıklar yapılacak. Bir kere daha şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"BU SÜREÇLERİN DOĞASINDA KENDİ ÖZGÜN RİTMİ VARDIR"

Çelik, bir gazetecinin Kürt sorununun çözümüne yönelik yürütülen sürece ilişkin sorusu üzerine, "Terörsüz Türkiye' sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Bu süreçlerin doğasında, siyasetin diğer ritimleriyle mukayese edilmeyecek, kendi özgün ritmi vardır. Cumhur İttifakı ve AK Parti açısından biz bu süreci kesintisiz bir şekilde, güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef, terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır" yanıtını verdi.

Esas amacın terör örgütünün silahları bırakması ve silah bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanması olduğunu vurgulayan Çelik, "Bununla beraber yapılacak yasal düzenlemeler, daha sonrasında geliştirilecek bazı politikalar esastır ve bu çerçevelenmiştir. Buna AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak imzasını koymuştur. Diğer partiler de imzalarını koydular. Dolayısıyla herkesin iradesini yansıtan bir rapor orada açık ve seçik bir şekilde görülmektedir. Bununla ilgili olarak hem hükümet kanadında hem AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği arkadaşlarımızla beraber bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürüyor" dedi.

BAHÇELİ'NİN SON AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin son derece güçlü açıklamalar yaptığını belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Burada tek bir niyet vardır, 'Terörsüz Türkiye' sürecini baştan ilan ettiğimiz hedefine ulaştırmaktır. Bunun ne haksız eleştiriler ne de siyasi sabotajlarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Çeşitli zamanlardaki siyasi sabotajları, siyasi haksızlıkları ve siyasi iftiraları görüyoruz. Bunlara da yeri geldiği zaman cevabımızı verdik. Siyasi provokasyonları görüyoruz" ifadesini kullandı.

"BUNDAN HABERİ OLMAYAN TEK KİŞİ ÖZGÜR ÖZEL OLABİLİR"

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti Gençlik Kolları'nca düzenlenen Gençlik Şöleni'ne ilişkin açıklamalarının baştan aşağı yanlış olduğunu belirterek, "Orada 10 binlerce genç arkadaşımız bir araya getirildi. Onlar gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. İl başkanlıklarımızın önünden bu otobüsler kalktı. Partimizin logosunu taşıyan otobüslerle yapılan bir organizasyon" dedi.

Çelik, "Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir. Buna çok şaşırmam. Bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın duyduğu pek çok konuyu sadece Sayın Özgür Özel duymamış olabiliyor. Geçmişte de böyle durumlar oldu. Bu tür yaklaşımlar haksız eleştiridir. Yani bunların herhangi bir şekilde iyi niyetle bağdaşması mümkün değil. Bunlar kötü niyetli yaklaşımlardır. İyi niyetle yapılan eleştirilerin hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Onları değerlendiriyoruz. Biz, her organizasyonumuzla, her politikamızla ilgili iyi niyetle yapılan eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu gözeterek, bu değerlendirmeleri yaparız ve daha sonrasında da gereken güncellemeleri gerçekleştiririz" dedi.

Çelik, "Sayın Özgür Özel'in, AK Parti'nin toplantılarına, AK Parti'nin gençlik şölenine bu ilgisi takdire şayandır. Bu ilgiyi sürdürmeye ve takip etmeye devam etsin. Ama yanlış sonuçlar çıkarmaktan uzak durması herkes için daha doğru sonuçlar doğurur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA