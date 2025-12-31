Tunceli, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 266 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Tunceli, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 266 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi, 254 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 7 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, kar ve yer yer tipi nedeniyle 4 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İlçe Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışma yürüttü.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdere köyüne ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.