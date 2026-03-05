Haberler

Erzurum, Tunceli ve Kars'ta 179 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Erzurum, Tunceli ve Kars'ta etkili olan kötü hava şartları nedeniyle toplamda 179 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için belediye ve özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 179 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkisini aralıklarla sürdüren kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 139 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 32, Tunceli'de ise 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
