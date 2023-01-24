Ölü bulunan Yaren'in ablası: Seçil, Yaren cinayeti duyulmasın diye Semih'i öldürdü

Olay, 2 Kasım 2018'de Başakşehir 2. Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 19 yaşındaki Yaren Korucu'yu, göğsünden vurulmuş halde buldu. Genç kadının yanında da tabanca bulundu. Olay polis kayıtlarına 'İntihar teşebbüsü' diye geçti. Hastaneye kaldırılan Yaren Korucu, hayatını kaybetti. Korucu'nun ablası Gülşen Korucu'nun iddiasına göre, kız kardeşi Yaren, eski erkek arkadaşı Yusuf S. ve Seçil Çiftçi tarafından birlikte öldürüldü. Korucu, kız kardeşinin boynundaki tırnak izlerinin de Çiftçi'ye ait olabileceğini iddia etti. Semih Sevim'in de Yaren'in ölümüne ilişkin bilgi sahibi olduğu için öldürüldüğünü söyledi.

"OLAY GÜNÜ YUSUF EVİMİZİN İLERİSİNDE YAREN'İ ARABAYLA ALIYOR"

"YUSUF S. VE SEÇİL ÇİFTÇİ SEVGİLİ OLUYORLAR, TIRNAK İZİ SEÇİL'E AİT"

"TEHDİT EDİYORDU, SEMİH'İ ORTADAN KALDIRDI"

Gülşen Korucu, "Kardeşimizin olayı takipsizlik alsa da peşini bırakmadık çünkü olayın cinayet olduğunu biliyorduk. Seçil, Yaren olayını anlatmak için önce 15 bin sonra 150 bin lira para istedi. Kardeşim öldürüldü ertesi günü Yusuf ve Seçil Ağva'ya tatile gittiler. Yusuf Seçil'e, 'Olay günü hep birlikteydik' demesini istemiş yalancı tanıklık yapmasını istemiş. Seçil geceleri kardeşimi arayıp, 'Yaren'in can çekişmeleri, inlemeleri gözümün önünden gitmiyor' diyordu. Seçil'in Yaren'in ölüm nedenini Semih'in bildiği için Semih'i öldürdüğünü düşünüyoruz. Semih, Yaren'in öldürüldüğü yıl 2018 yılı Kasım ayında Seçil ile tanışıyor. Muhtemelen Seçil alkollüyken Semih'e Yaren'i öldürdüklerini anlattı. Son zamanlarda bence Semih, Seçil'i Yaren olayı ile ilgili tehdit ediyordu, Yaren olayı duyulmasın diye Semih'i ortadan kaldırdı" dedi.