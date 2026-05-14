Oltu'da piyano resitali büyük ilgi gördü

ERZURUM'un Oltu ilçesinde ilk kez piyano resitali düzenlendi. Doğup büyüdüğü ilçede konser veren piyanist Kenan Yıldız'a müzik öğretmeni Ebru Koçoğlu kemanıyla eşlik etti.

Oltu Kaymakamlığı salonunda düzenlenen konsere ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik öğretmeni Ebru Koçoğlu'nun kemanıyla eşlik ettiği konserde piyanist Kenan Yıldız, 'Valse', 'Uzun ince bir yoldayım', 'Gnossienne', 'Kara Sevda', 'Jane Maryam', 'Ezel', 'Tükeneceğiz', 'Field', 'Begovil', 'Sarı Gelin', 'Yazmalım' ve 'Mağusa Limanı' eserlerini çaldı.

Oltu'da ilk kez düzenlenen piyano resitali, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Program boyunca dinleyiciler zaman zaman eserlere alkışlarla eşlik ederken, gece sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Hemşehrimiz çok güzel bir gece yaşattı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kültürel ve sanatsal anlamda bu tür programların olması gurur verici. Bu kardeşlerimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Daha nice gizli kalmış yetenekleri ortaya çıkaracağız. Onların da Oltu'ya sanat anlamında katkı sağlamalarını bekliyoruz. Hepsine destek olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

Program, katılımcıların piyanist Kenan Yıldız ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

